Wegen der Panne eines Tiertransporters auf der Autobahn 92 in Niederbayern ist die Strecke Richtung München am Dienstagmorgen voll gesperrt worden. Hinter dem Pannenfahrzeug soll ein Schwertransporter nicht an der Unfallstelle vorbeikommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Landshut-West und Moosburg-Nord soll noch bis circa 8.00 Uhr andauern. In Fahrtrichtung Deggendorf ist die A 92 bereits wieder frei.

