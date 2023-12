Wegen des extremen Wintereinbruchs sind der Tiergarten Straubing und der Zoo Augsburg am Samstag geschlossen geblieben. Nach städtischen Angaben bestand Schneebruchgefahr in den Anlagen. In den beiden Städten wurde vorübergehend auch der öffentliche Nahverkehr eingestellt. Der Tierpark Hellabrunn in München war ebenfalls geschlossen geblieben.

© dpa-infocom, dpa:231202-99-156936/2