Thorups klare FCA-Forderung: „Müssen das jetzt drehen“

Beim FC Augsburg nimmt der Erfolgsdruck auf Mannschaft und Trainer zu. Der Auswärts-Knoten muss platzen. Hilft gegen Union Berlin ein Neuzugang?

Nach dem Fehlstart ins neue Jahr hat Trainer Jess Thorup beim FC Augsburg eine dringende Verbesserung der Offensivleistung gefordert und eine Trendwende in Auswärtsspielen zum sofortigen Ziel erklärt. Nach dem 0:1 gegen den VfB Stuttgart „müssen wir das jetzt drehen“, mahnte Thorup vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin.

Neuzugang Cédric Zesiger könnte dabei gleich eine größere Rolle einnehmen. „Er kennt die Bundesliga. Er hat die Erfahrung“, sagte Thorup über den 26 Jahre alten Abwehrspieler, der vom VfL Wolfsburg ausgeliehen worden ist.

Zesiger werde zum Kader gehören, kündigte der FCA-Coach an. „Es ist für mich aber auch eine Möglichkeit, dass er von Anfang an spielt“, sagte Thorup. Zumal die Augsburger in der Defensive Personalprobleme haben. Keven Schlotterbeck und Maximilian Bauer fallen aus. Immerhin hat Marius Wolf wieder trainiert und kann auflaufen.

Zeit für einen Auswärtssieg

Nur einen Punkt rangieren die Berliner mit dem neuen Trainer Steffen Baumgart vor dem FCA, der weiter auf den Dänen Thorup setzt. Dieser bekannte am Dienstag, dass ihn das 0:1 im ersten Spiel des Jahres gegen den VfB Stuttgart immer noch ärgere.

Gegen eine der spielstärksten Mannschaften der Liga sei die Leistung gegen den Ball sehr gut gewesen. „Aber was mir fehlt, sind die Torchancen“, sagte Thorup zur unzureichenden Offensivleistung. Die Effektivität und Qualität des letzten Passes müsse dringend besser werden. „Wir müssen offensiv die nächsten Schritte gehen“, sagte der Däne.

Nachdem die Augsburger 14 ihrer 16 Punkte im eigenen Stadion holten, müsse nun auch endlich der erste Auswärtssieg seit zehn Monaten eingefahren werden. „Wir haben vier Auswärtsspiele in den nächsten fünf Partien, da müssen wir jetzt den Auswärtssieg holen“, sagte Thorup mit Blick auf die kommenden Wochen und auch schon die knifflige Aufgabe in Berlin.

© dpa-infocom, dpa:250114-930-344017/1