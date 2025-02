Thorups Ansage nach Fehlschuss: „Übe persönlich mit Frank“

FC Augsburg - RB Leipzig - Jess Thorup will seinem Spieler Frank Onyeka in der kommenden Trainingswoche zeigen, wie man Tore schießt. - Foto: Harry Langer/dpa

Nach dem 0:0 gegen Leipzig ergänzt Augsburgs Chefcoach spontan den Trainingsplan der kommenden Woche.

Nach einer ausgelassenen Großchance von Frank Onyeka beim Augsburger 0:0 gegen RB Leipzig ergänzt FCA-Coach Jess Thorup den Trainingsplan der kommenden Woche. Der Däne kündigte Sonderschichten mit seinem Mittelfeldspieler an.

„Die große Chance zum 1:0 war da. Ich habe zu Frank und der Mannschaft gesagt: Ich übernehme persönlich die Verantwortung, dass ich nächste Woche mit Frank Abschlüsse machen werde, damit er das besser machen kann“, berichtete Thorup in der Pressekonferenz von seiner Ansprache in der Kabine.

Dahmen „verzweifelt“ hinten im Tor

Im nächsten Spiel werde Onyeka dann in einer ähnlichen Situation „hoffentlich auch das Tor machen“ und der FC Augsburg das Spiel gewinnen, sagte Thorup. Onyeka bot sich am Freitagabend in der 82. Minute nach einem feinen FCA-Angriff die große Möglichkeit, ungestört aus 14 Metern in zentraler Position zu schießen. Er zielte jedoch rechts am Tor vorbei.

„Ich bin hinten ein bisschen verzweifelt“, sagte FCA-Torhüter Finn Dahmen zu der Szene, in welcher der Siegtreffer drin war. Thorup ging derweil mit dem Gefühl aus dem Spiel, dass für seine Mannschaft gegen ein Top-4-Team der Fußball-Bundesliga ein Heimsieg möglich gewesen wäre. „Wenn man das nach einem Spiel gegen Leipzig sagt, sind wir auf einem guten Weg“, resümierte der 54-Jährige. Der FC Augsburg ist nun seit sechs Spielen ungeschlagen.

