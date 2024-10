Thorup warnt Augsburg: „90, 95 Prozent“ zu wenig

Nediljko Labrovic ist die Nummer eins im Tor des FC Augsburg. Im DFB-Pokal gegen Schalke darf aber nun Ersatzmann Finn Dahmen ran. Trainer Jess Thorup ermahnt wiederum seine Mannschaft.

Nach dem Power-Comeback in der Bundesliga gegen Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund sprach FC Augsburgs Trainer Jess Thorup vorsorglich eine Warnung an seine Mannschaft aus. Das kann ja nicht schaden, schließlich empfängt der Fußball-Bundesligist am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) in der 2. Runde des DFB-Pokals nun den Krisenverein FC Schalke 04 aus der 2. Bundesliga.

„Wenn wir glauben, dass wir es mit 90, 95 Prozent schaffen, dann kriegen wir ein Problem“, mahnte der dänische Coach zwei Tage nach dem furiosen 2:1 samt Gala von Startelfdebütant Alexis Claude-Maurice gegen den BVB. „Wir wollen und müssen weiter.“

Claude-Maurice und das „Mindset fürs Siegen“

Der DFB-Pokal kann eine ziemlich rasante Abkürzung auf dem Weg auf die europäische Bühne sein. Thorup hat das als Spieler und auch Trainer in Dänemark selbst erlebt. „Sehr große Lust“ hat er deshalb auf den deutschen K.o.-Wettbewerb.

Da Thorup keine Nachlässigkeiten und keinen Spannungsabfall gegen Schalke dulden will, wird auch Claude-Maurice wieder beginnen. Der von OGC Nizza aus Frankreich ablösefrei verpflichtete Offensivspieler düpierte mit zwei perfekt platzierten Schüssen die BVB-Abwehr inklusive Torwart Gregor Kobel und musste schließlich mit Krämpfen ausgewechselt werden. Aber das Pokal-Heimspiel wird sich Claude-Maurice nicht nehmen lassen wollen. Es gehe auch in solchen Partien um das „Mindset fürs Siegen“, erläuterte er.

Zunächst auf der Ersatzbank nimmt gegen Schalke Nediljko Labrovic (25) Platz. Finn Dahmen (26) erhält eine Bewährungsprobe von Beginn an. Dieser habe sich die Nominierung mit seinen Trainingsleistungen „über die letzten Wochen verdient“, begründete Thorup den Torwartwechsel.

Der Sportdirektor erwartet ein „Kampfspiel“

Der frühere Mainzer Dahmen war in der vergangenen Saison noch Stammtorwart des Erstligisten, er fiel nach einer Fußverletzung aber in der Schlussphase des Bundesliga-Betriebs aus. Sommer-Neuzugang Labrovic aus Rijeka hat ihn zwischen den Pfosten abgelöst.

Die Augsburger haben zwar Elfmeterschießen trainiert, soweit soll es im Flutlichtspiel aber nicht kommen. „Ich hoffe, dass wir das Spiel nach 90 Minuten entscheiden“, sagte Thorup. Sportdirektor Marinko Jurendic erwartet gegen die Königsblauen ein „Kampfspiel, wo wir alles auf den Platz werfen müssen.“ Dafür müsse der Schalter auch von Borussia Dortmund auf Schalke 04 umgelegt werden. „Pokal ist immer ein besonderes Spiel, da geht es in einem Spiel um alles“, machte Jurendic deutlich.

