Testen Sie uns! So positiv bewerten unsere Leser die digitale Zeitung

Die App für iOS und Android: Die Links und Infos finden Sie unter www.pnp.de/code

Tausende Abonnenten lesen die digitale Zeitung täglich und bewerten das "PNP ePaper" mit Bestnoten. In der App für iOS und Android finden sich alle Lokalausgaben der Heimatzeitung. Wenn die Zeitung am Vorabend in den Druck und Versand geht, ist die digitale Ausgabe bereits auf dem Tablet oder Smartphone verfügbar.



Diese Abendausgabe und eine Vorlesefunktion werden besonders geschätzt. Damit Sie sich auch einen unverbindlichen Eindruck verschaffen können, gibt es aktuell eine Testaktion, bei der interessierte Leser mittels Code für 14 Tage kostenlosen Zugang zum ePaper erhalten. Der Code kann maximal bis Sonntag, 13. November, eingelöst werden und ist dann noch 14 Tage gültig. Es wird kein Abo abgeschlossen. Weitere Infos unter pnp.de/code



Links zu den App Stores: Hier können Sie das "PNP ePaper" in Apples App Store für iOS und im Google Playstore für Android herunterladen. Das "PNP ePaper" können Sie auch in einer Desktop-Version lesen.



Ein paar Rezensionen unserer Leserinnen und Leser:



• "Wird täglich verwendet. Immer früh informiert. Sehr gut auch im Urlaub." (Inge L.)



• "I liebe es. Herrlich moi wieder was vo der alten Heimat lesen zu kina." (Kerstin W.)



• "Zeitgeschehen und regionale Ereignisse sind optimal beschrieben." (Wilfried B.)



• "Bin fleißiger Leser der PNP seit über 50 Jahren. E-Paper ist noch besser, kann sie am Vortag lesen."(Elli)



• "Habe immer meine Zeitung dabei, im Zug oder Wartezimmer bei Arztpraxen. Sinnvoll die Zeit nutzen." (Claudia M.)



• "Schnell zur Hand. Gut mit vergrößerter Schrift auf dem Tablet zu lesen." (Ludwig W.)



• "Der ideale Lesestoff, um gut informiert ins Bett zu gehen." (Sabine B.)

