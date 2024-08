Test mit autonom fahrendem Kleinbus in der Oberpfalz

Autonom fahrender Kleinbus in der Oberpfalz - Ein weitgehend autonom fahrender Elektrokleinbus hat in Neubäu am See, einen Stadtteil von Roding (Landkreis Cham), Passagiere zwischen dem Bahnhof und dem Campingplatz befördert. Das Projekt „AVL AutBus“ ist vier Wochen lang im Probebetrieb getestet worden. - Foto: Ute Wessels/dpa