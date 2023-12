Tesla filmt die tödliche Tragödie: Ein Auto zeichnet Unfall in der Passauer Innenstadt auf

Als Michael K. gestern Vormittag seinen Tesla zum Laden in die Bahnhofstraße stellte, ahnte der 39-jährige Münchner noch nicht, dass sein Elektrofahrzeug nur Minuten später eine Tragödie auf Video bannen würde. Kurz darauf spricht bereits ganz Bayern über den Unfall: Ein Laster fuhr in eine Fußgängergruppe, eine 37-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle, ihre elfjährige Tochter erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.



Vier weitere Menschen – darunter auch der neunjährige Sohn der Getöteten – sind zum Teil schwer verletzt. Das Video, das das Auto automatisch aufgezeichnet hat, zeigt, dass es wohl wirklich ein – wenn auch bizarrer und weiterhin unerklärlicher – Unfall war. Es zeigt aber auch, wie banal und lapidar das Grauen zunächst wirken kann.



Michael K. und seine Passauer Lebensgefährtin hatten sich auf einen normalen, gemütlichen Tag eingestellt, berichtet der Münchner im Gespräch mit unserer Zeitung. Gegen 9.45 Uhr stöpselt der Münchner seinen zwei Wochen alten Tesla in der Bahnhofstraße an eine Ladesäule.



Auto aktivierte „Wächter-Modus“



Er erinnert sich noch, dass er beim Schlendern durch die Bahnhofstraße einen roten Laster vor dem Woolworth sah. „Der stand neben der Straße mit dem Heck zur Gebäudefront, der Fahrer hat irgendetwas ausgeladen.“ Der Münchner und seine Freundin hätten sich noch kurz über eine Aufschrift auf dem Lkw unterhalten, „deshalb weiß ich genau, dass es derselbe Laster war“.



Um 9.54 Uhr fährt dieser rote Lastwagen in eine Gruppe von Fußgängern. K. ist da bereits in der Wohnung seiner Freundin. Vom Unfall bekamen beide nichts mit.



„Irgendwann sagt sie, dass sie dauernd Hubschrauber hört, da ist irgendwas los. ,Lass uns nachschauen‘“, erzählt der Tesla-Fahrer. „Dann haben wir festgestellt, dass wir nicht mehr in die Bahnhofstraße gehen konnten.“ Schnell erfahren sie, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Und sie hören die Gerüchte, die in den sozialen Medien die Runde machen. „Da meinte meine Partnerin: ,Schau mal, ob das Auto etwas aufgezeichnet hat.‘“





Fünf Kameras filmen mit





K.’s Tesla hat einen sogenannten „Wächter-Modus“. Fünf am Auto installierte Kameras haben ständig im Blick, was rundherum passiert. Eigentlich, erklärt der Münchner, nimmt das Auto nur auf, wenn es einen „Trigger“ gibt, ein äußerliches Ereignis also, das dem Auto eigentümlich vorkommt: ein Stoß, Erschütterungen, jemand geht zu nahe am Auto vorbei oder macht sich gar daran zu schaffen.



Eine Technik, die jede Menge Fragen aufwirft, rechtliche und ethische. In diesem Fall aber wurde das System zum wertvollen Augenzeugen.



Seine Freundin, erzählt K., habe ihn überredet, die Kameraaufnahmen im Tesla zu überprüfen. Erstaunlicherweise habe dieser ausgerechnet gestern besonders viel gefilmt. Welche Trigger die Aufnahmen ausgelöst haben, könne er im Nachhinein nicht sagen, er wundere sich selber darüber.



Er entdeckt ein Video, aufgenommen um 9.54 Uhr. Zu sehen ist die Bahnhofstraße, mit Blick vom Bahnhof in Richtung Schanzl. Ein Bus rollt gemächlich in Richtung Stadtzentrum, bremst ab und will offenbar stehenbleiben. Ob er wirklich parkt, ist nicht zu sehen, ein Gebäude verdeckt die Sicht. Wenige Sekunden später taucht die Front des roten Lasters auf. Langsam schert er in die Straße aus.



Warum? Das Video liefert keine Erklärung. Ebenso wenig erklärt es, warum der Lkw langsam, so unerträglich langsam, einen Bogen nach rechts beschreibt und eine Gruppe von Menschen erfasst. Kurz holpert der Laster. Er fährt gegen eine Wand und bleibt stehen.





Video als Beweismittel für Polizei





Und in der Bahnhofstraße scheint die Welt weiterzugehen wie zuvor. Einige Passanten schauen kurz auf, offenbar erschreckt vom Geräusch, das der Lkw machte, als er an der Wand zu stehen kam. Dass sich gerade eine tödliche Tragödie abgespielt hatte, realisiert zunächst keiner. Sekunden, die sich wie Minuten anfühlen, vergehen. Langsam, ganz langsam bildet sich eine Menschentraube um die Unfallstelle. Dann endet das Video.



Er habe sofort gewusst, dass er es nicht für sich behalten sollte, betont K. Sein Tesla ist schließlich Augenzeuge. Also geht er zur Polizei und legt das Video als Beweismittel vor. Es ist – soweit bekannt – die einzige Filmaufnahme, die den Unfall zeigt. Es bekräftigt, was die Polizei schon nach den ersten Zeugenaussagen vermutet hatte: Dass es ein Unfall war. Doch es hinterlässt mindestens so viele Fragen, wie es beantwortet.