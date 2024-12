Terrassenbrand zerstört zwei Wohnungen

Ein Feuer breitet sich aus und macht zwei Wohnungen unbewohnbar. Ein Mann wird leicht verletzt, zahlreiche Menschen müssen betreut werden.

Ein Brand hat erhebliche Schäden in einem Mehrfamilienhaus in München verursacht. Ein Mann wurde bei dem Feuer leicht verletzt und etwa 20 Menschen mussten in einem Rettungsbus betreut werden, wie die Feuerwehr berichtete. Demnach griffen die Flammen am Donnerstag von der Terrasse einer Erdgeschosswohnung auf eine benachbarte Terrasse und das Nachbargebäude über.

Zwei Wohnungen wurden stark beschädigt und seien nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner seien bei Freunden, Bekannten und in einer Notunterkunft untergekommen. Die anderen Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

