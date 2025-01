Termin für Blitzermarathon 2025 steht fest: Zu diesen Zeiten wird vermehrt geblitzt

Der Blitzermarathon kommt auch 2025. Nun steht auch der Termin fest. Das berichtet der ADAC. Und auch das Bayerische Innenministerium bestätigt das auf Anfrage der Mediengruppe Bayern. Wann sie besonders vorsichtig fahren sollten.









Zweimal jährlich gibt es ihn, den Blitzermarathon. Bei der sogenannten Speedweek kontrolliert die Polizei verstärkt die Geschwindigkeit aller Fahrer auf den Straßen. Das heißt, dass an etlichen Punkten auf einmal geblitzt wird. Damit soll Rasern das Handwerk gelegt werden, denn zu schnelles Fahren ist eine häufige Unfallursache.





Höhepunkt am 9. April





Der Blitzermarathon im Frühjahr 2025 findet zwischen 6. und 13. April statt. Der Höhepunkt der Aktion wird am Mittwoch, 9. April, sein. Das berichtet der ADAC. Dann heißt es besonders auf die eigene Geschwindigkeit zu achten.









Auch im Sommer gibt es offiziell einen Marathon, die Beteiligung fällt meist aber geringer aus. Bayern war im August 2024 nicht dabei, im Frühjahr aber schon. Die Aktionen werden vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk ROADPOL koordiniert.





Innenministerium bestätigt





Im April jedenfalls ist Bayern 2025 dabei. Das bestätigt das Innenministerium auf Anfrage der Mediengruppe Bayern. Insbesondere am 9. April müssen Autofahrer laut dem stellvertretenden Pressesprecher Florian Kraku aufpassen.



In den vergangenen Jahren veröffentlichte der Freistaat vorab eine Übersicht mit allen Orten, an denen die Polizei verstärkt kontrolliert. Das wird auch in diesem Jahr so sein laut dem Ministerium. Alle Messstellen werden „werden rechtzeitig vor der Verkehrssicherheitsaktion bekanntgegeben.“ Sobald die Orte feststehen, fassen wir diese für unsere Leser zusammen.





Viele Raser trotz Ankündigung





Wer in der Aktionswoche geblitzt wird, den erwarten die üblichen Strafen wie Bußgelder, Punkte in Flensburg und Fahrverbote. Und trotz Ankündigung blitzt es jedes Jahr wieder häufig. Einer der Spitzenreiter 2024 war beispielsweise eine VW-Fahrerin auf der A92 im Bereich Landshut. Sie war ganze 61 km/h zu schnell. Wie hoch der „traurige Rekord“ 2025 ist, wird sich dann im April zeigen.