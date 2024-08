Temperatursturz und Gewitter: So mies wird das Wetter in Bayern am Wochenende

Die letzten Tage waren heiß. Fast schwer erträglich, mittags vor die Tür zu gehen. Am Freitagabend und am Wochenende ändert sich das Wetter in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz radikal. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Gewitter, einen Temperatursturz und teils sehr starken Regen sowie starke Windböen.









Wer am Wochenende einen Wanderausflug in die Berge geplant hat, sollte über das Vorhaben nochmal nachdenken oder es gut planen. Das Wetter wird am Wochenende nämlich schaurig. Am Freitag soll es bis in die Nacht noch schön bleiben.



Der Start in das Wochenende bringt hohe Temperaturen – zwischen 28 und 32 Grad in der Spitze – und viel Sonne. Die Unwettergefahr ist, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage der Mediengruppe Bayern berichtete, eher gering. Nur am Alpenrand und im Alpenvorland soll es vereinzelte Gewitter geben.





Gewitter und bis zu 100 Liter Wasser pro Quadratmeter





Vorboten auf das, was uns in Oberbayern, Niederbayern und im Süden der Oberpfalz am Samstag und Sonntag erwartet. Am Samstag prognostiziert der DWD deutlich weniger Sonne. Dafür teils stärkere Gewitter und viel Regen. Teilweise fallen in kurzer Zeit bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter.



Ob man wirklich wandern geht, sollte man sich zweimal überlegen. „Die Gewittergefahr ist immer präsent und je nach Gebiet mit Lebensgefahr verbunden“, erklärt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegenüber der Mediengruppe Bayern. Talwege, beispielsweise die Umrundung eines Sees, seien durchaus machbar. Eine Watzmannüberschreitung ist aber „Samstag und Sonntag auf keinen Fall empfehlenswert.“



Am Sonntag soll es in der Region kaum mehr Sonne geben. Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen 22 und 24 Grad ein. Es wird bis zu zehn Grad kälter als noch am Freitag.





Warnung vor Dauerregen





Der DWD werde voraussichtlich eine Warnung vor lang anhaltendem Dauerregen herausgeben. Es kann zu Schäden kommen. Manche Orte könnten auch kurzzeitig von großen Hagelkörnern heimgesucht werden und auch der Wind werde zulegen.



Nur blitzen soll es am Sonntag tendenziell nicht mehr. „Höchstens im Osten der Oberpfalz, in der Region des Bayerischen Waldes“, erklärt der DWD. Generell sei Niederbayern und Oberbayern am Wochenende aber stärker vom schlechten Wetter betroffen als die Oberpfalz. Für die Vorhersagen des DWD gilt, dass das Wetter noch nicht genauestens prognostizierbar sei. Es kann also noch zu kleineren Änderungen kommen.