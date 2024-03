Telefonbetrug: Senior verliert mehrere Hunderttausend Euro

Ein Betrüger hat sich am Telefon mehrfach als Staatsanwalt ausgegeben und einen Münchner Senior um mehrere zehntausend Euro gebracht. Der 81-Jährige verlor bereits zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres viel Geld an Betrüger, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bereits im August vergangenen Jahres hatte er mehrere Hunderttausend Euro an Betrüger überwiesen. Der Unbekannte, der den Senior im Februar mehrfach anrief und sich als Staatsanwalt ausgab, bezog sich am Telefon auf den ersten Betrug und behauptete, dass der 81-Jährige sein Geld wiederbekommen könne. Dafür müsse er allerdings angebliche Steuer und Gebühren bezahlen, woraufhin der Mann das Geld überwies. Das Münchner Kommissariat Vermögensdelikte ermittelt nun in dem Fall.

© dpa-infocom, dpa:240307-99-256309/3