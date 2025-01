Telefonbetrüger machen mit vermeintlicher Falle Beute

Mit gesundem Misstrauen erkennt eine Frau in der Oberpfalz einen typischen Betrugsversuch am Telefon. Doch die Täter lassen sich noch am selben Tag etwas Neues einfallen.

Mit einer vermeintlichen Falle für Telefonbetrüger haben Kriminelle im zweiten Anlauf eine Frau in der Oberpfalz überlistet. Nach einem gescheiterten Betrugsversuch habe sich am selben Tag eine angebliche Polizistin bei der Frau in Mühlhausen (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) gemeldet und sie auf den Vorfall angesprochen, teilte die Polizei mit.

Letztlich habe die Betrügerin die Frau überzeugt, nun doch Wertsachen an einen Abholer zu übergeben - damit die Polizei den Mann dann vermeintlich festnehmen könne. Die echte Kriminalpolizei ermittelte aber erst, als der Täter ungeschoren davonkam - und suchte mit einer Beschreibung nach dem Mann, der die Beute im Wert von mehreren Tausend Euro am Samstag mitnahm.

