Telefonbetrüger erbeuten mehr als 100.000 Euro

In letzter Zeit versuchen Täter immer wieder, mit Schockanrufen in Niederbayern Senioren zu betrügen. Nun waren sie am selben Tag gleich zweimal erfolgreich.

Telefonbetrüger haben durch Schockanrufe bei zwei Seniorinnen in Niederbayern insgesamt mehr als 100.000 Euro erbeutet. Die Betrüger hätten von ihren Opfern nach einem vermeintlichen Unfall des Sohnes eine Kaution verlangt, damit dieser der Haftstrafe entgehe, teilte die Polizei mit. Schon in der vergangenen Woche habe die Polizei wegen einer Vielzahl von Schockanrufen in Niederbayern vor der Masche gewarnt, sagte ein Polizeisprecher.

Am Mittwoch übergab dennoch eine 81 Jahre alte Frau in Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) einem bislang unbekannten Abholer demnach eine sechsstellige Summe Bargeld. Fast zeitgleich übergab eine 80-Jährige in Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau) an ihrer Haustüre einem ebenfalls bisher unbekannten Abholer Bargeld und Gold in fünfstelliger Höhe, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei sucht nun nach den Verdächtigen. Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, blieb zunächst unklar. Mit weiteren Betrugsanrufen in der Region ist laut Polizei zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:240801-930-190981/1