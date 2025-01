Teenager greifen mehrere Menschen an – Polizist verletzt

Zwei Münchner werden in der S-Bahn von Jugendlichen angegriffen und rufen die Polizei. Doch deren Einsatz hält die Teenager nicht von weiteren Angriffen ab.

Zwei Jugendliche haben in München mehrere Menschen angegriffen und einen Polizisten verletzt. Zunächst provozierten eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger in den frühen Morgenstunden am Donnerstag einen Streit mit zwei Mitreisenden in der S-Bahn, wie die Polizei mitteilte. Anschließend hätten sie die Fahrgäste beleidigt, bespuckt und geschlagen.

Nach dem Aussteigen am Ostbahnhof sollen die Jugendlichen den Angaben zufolge grundlos einen 36-jährigen Mann bedroht und beleidigt haben. Polizeibeamte nahmen die beiden daraufhin fest und brachten sie zur Wache. Dort habe das Mädchen die Polizisten mit Tritten und Schlägen attackiert.

Angriffsreihe nach Freilassung fortgesetzt

Nach ihrer Freilassung setzten die Jugendlichen ihre Angriffe laut Polizei fort. Am Ostbahnhof sollen sie demnach erneut einen 34-jährigen Mann angegangen haben. Dabei habe der 16-Jährige das Opfer bedroht, bespuckt und geschlagen. Als die Polizei eingriff, sei es erneut zu tätlichen Angriffen gekommen. Zudem habe die 15-Jährige auf dem Polizeirevier einen Feuermelder betätigt.

Während der 16-Jährige die Dienststelle nach kurzer Zeit verlassen konnte, sei das Mädchen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Ein Polizist habe bei dem Einsatz leichte Verletzungen erlitten, aber weiter arbeiten können. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und Angriffs auf Polizisten, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

