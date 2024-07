Techno-Party hält etliche Bewohner in Kleinstadt wach

Illustration - Polizei - Eine Techno-Party hat in Buchloe etliche Menschen wachgehalten. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

In der Nacht fanden einige Menschen in Buchloe keine Ruhe. Eine Party beschallte laut Polizei „die ganze Stadt“ und endete erst am frühen Morgen.

Die laute Musik einer Techno-Party hat viele Bewohner einer Kleinstadt im Landkreis Ostallgäu wachgehalten. Etliche Anrufer beschwerten sich in der Nacht über den Lärm in Buchloe, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten nach der Quelle gesucht und die Party gefunden, die „die ganze Stadt beschallte“.

Fast drei Stunden später sei erneut ein Notruf wegen Lärms eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Als die Einsatzkräfte kurz darauf ankamen, hieß es, die Party sei beendet. Gegen die Veranstalter wird nun wegen Ruhestörung und Verstößen gegen das Gaststättengesetz ermittelt. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:240728-930-186801/1