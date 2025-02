Technischer Defekt sorgt für Umweltalarm in Niederbayern

Ein technischer Defekt in einer Kläranlage sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Klärschlamm ist in Flüsse gelangt.

Ausgetretener Klärschlamm hat in der Gemeinde Buch am Erlbach in Niederbayern einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wegen eines technischen Defekts in der örtlichen Kläranlage floss eine größere Menge der Abwasserrückstände in den Erlbach und weiter in die Sempt, wie das Landratsamt Landshut mitteilte.

Die Feuerwehr errichtete zwei Bachsperren, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Mit Hilfe von Güllefässern wurde das belastete Wasser in die Kläranlage Eching transportiert. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder die Trinkwasserversorgung bestehe nicht, hieß es von offizieller Seite.

Neben rund 70 Feuerwehrkräften waren auch Polizei, das Wasserwirtschaftsamt sowie Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:250201-930-362636/1