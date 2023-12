Ein technischer Defekt am Kamin hat einen Brand in einem Einfamilienhaus in Wartmannsroth (Landkreis Bad Kissingen) ausgelöst. Das Feuer brach am Donnerstag im Erdgeschoss aus und griff auf das Obergeschoss des Hauses über, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Das Haus war den Angaben zufolge wegen Renovierungsarbeiten unbewohnt. Es entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

