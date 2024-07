Taylor Swift wird in München erwartet

Taylor Swift - Vorfreude in München: Am Wochenende gibt Taylor Swift im Olympiastadion die letzten beiden Deutschlandkonzerte ihrer aktuellen Eras-Tournee. - Foto: Thomas Müller/dpa

Nach Gelsenkirchen und Hamburg neigt sich die Taylor-Swift-Konzerttour durch Deutschland nun dem Ende zu. Letzte Station ist München, wo Zehntausende Fans erwartet werden.

Das Taylor-Swift-Fieber hierzulande steuert auf sein Finale zu: Am Wochenende gibt die Popsängerin die letzten beiden Deutschlandkonzerte im Rahmen ihrer „Eras“-Tournee. Nach Gelsenkirchen und Hamburg rockt der Megastar nun München. Binnen weniger Stunden waren die Tickets für das Großevent am Samstag und Sonntag im Olympiastadion ausverkauft, das nach Angaben der Stadt bis zu 72.000 Menschen fassen kann. Die städtischen Verkehrsbetriebe stellen sich jedenfalls schon mal auf einen Ansturm ein, denn Parkplätze sind rar.

Ab 16.15 Uhr ist Einlass, für die Inhaber besonderer Tickets sogar schon eine Stunde eher. Die Show beginnt um 18.15 Uhr. Nach dem Auftritt der Vorband Paramore ist dann für die Swifties endlich der große Moment gekommen: Taylor Swift höchstpersönlich wird auf der Bühne samt Laufsteg erwartet.

Wer leer ausging oder nicht bis zu Hunderte Euro ausgeben will, kann zumindest mithören - kostenlos vom nahegelegenen Olympiaberg aus. Bei besonderen Konzerten lassen sich Fans dort gerne auf Picknickdecken nieder. Wem das nicht reicht, kann sich am Wochenende bei einem Brunch unter andere Swifties mischen oder nach den Konzerten am Samstag und Sonntag spätabends weiter feiern, auf einer der Aftershow-Partys.

