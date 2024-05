Taxifahrer verursacht Totalschaden: 100.000 Schaden

Bei einem Autounfall in Passau ist ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein 31-jähriger Taxifahrer geriet am Dienstag mit einem fremden Auto ins Schleudern, überschlug sich und landete in einem Graben, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Der eigentliche 28-jährige Besitzer des Autos wurde kurz zuvor noch von der Polizei kontrolliert. Der Mann durfte demnach aber wegen Drogenkonsums nicht mehr weiterfahren. Zunächst hatte die „Passauer Neue Presse“ darüber berichtet.

Daraufhin kamen zwei Taxifahrer zum Kontrollort. Der 31-Jährige sollte das fremde Auto zu seinem Hotel fahren. Der andere Fahrer sollte den Autobesitzer selbst in sein Hotel fahren. Kurze Zeit später wollte der 31-jährige Taxifahrer mit dem Auto des 28-Jährigen das Taxi überholen, in dem der Autobesitzer saß. Die Polizei gehe dabei von einer zu hohen Geschwindigkeit aus. In Kombination mit Starkregen führte dies zu Aquaplaning. Das führte zu dem Unfall. Das Auto sei nach Angaben der Polizei jetzt ein Totalschaden. Es sei bei dem Unfall niemand verletzt worden.

