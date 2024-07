Taxifahrer und Fahrgast mit zehn Kilo Marihuana gestoppt

Handschellen - Der Taxifahrer und sein Fahrgast sitzen wegen Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein Fahrer ohne Führerschein mit kiloweise Drogen im Kofferraum - die Kontrolle eines Taxis auf der Autobahn 9 ist für die Polizei in Oberbayern überraschend verlaufen.

Knapp zehn Kilo Marihuana haben Polizisten bei der Kontrolle eines Taxis auf der Autobahn 9 im Kofferraum gefunden. Der Taxifahrer und sein Fahrgast sitzen inzwischen wegen Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft, wie die Polizei heute mitteilte. Die Beamten hätten die Drogen am Dienstag bei der Kontrolle auf einem Rastplatz bei Hepberg (Landkreis Eichstätt) fein säuberlich verpackt in zehn Portionen gefunden.

Zudem habe der 32 Jahre alte Taxifahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen können. Dafür habe ein Drogenschnelltest angeschlagen, der auf Kokainkonsum hinwies. Sein 27 Jahre alter Fahrgast wies sich demnach mit einem gefälschten kroatischen Dokument aus.

Die Ermittler stellten Taxi und Marihuana sicher. Die beiden Verdächtigen wurden demnach am Mittwoch in verschiedene Gefängnisse gebracht.

