Taxifahrer rammt Verteilerkasten und verursacht Stromausfall

Ein Taxifahrer hat in Würzburg mehrere Autos gerammt und dabei auch einen Stromverteilerkasten beschädigt. Durch den Unfall am frühen Samstagmorgen fiel für die Anwohner der betroffenen Straße vorübergehend der Strom aus, teilte die Polizei am Montag mit.

Den Angaben nach war der Taxifahrer vor der Straße abgekommen und gegen zwei parkende Autos geprallt. Dadurch seien die beiden Fahrzeuge auf zwei weitere Autos geschoben worden, welche wiederum gegen eine Straßenlaterne stießen. Bei dem Unfall sei auch der Stromkasten beschädigt worden und die Anwohner seien vorübergehend ohne Strom gewesen. Der Schaden lag bei rund 12.000 Euro. Weshalb der Taxifahrer von der Straße abkam, war laut Polizei zunächst unklar.

