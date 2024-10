Taxifahrer bei Unfall ums Leben gekommen

Ein Taxi möchte abbiegen, doch der Fahrer übersieht ein anderes Auto. Es kommt zu einem folgenschweren Unfall.

Ein Taxifahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Regensburg mit einem anderen Auto tödlich verletzt worden. Der 48-Jährige habe mit seinem Taxi auf eine Bundesstraße bei Pfatter abbiegen wollen und dabei ein anderes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenstoß am Freitag wurde der Taxifahrer demnach so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sein Fahrgast wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Der zweite Wagen sei bei dem Unfall in ein Feld geschleudert worden, so die Polizei. Feuerwehrleute befreiten den Angaben zufolge mit schwerem Gerät den 26 Jahre alten Fahrer aus seinem Auto. Auch er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären.

