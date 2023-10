Taxi fährt Fußgänger in München an: Schwer verletzt

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz - Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. - Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Ein Fußgänger ist von einem Taxi in München erfasst und schwer verletzt worden. Eine Menschengruppe wollte am Sonntag eine Straße überqueren und blieb währenddessen in der Mitte der Straße zwischen den beiden Fahrtrichtungen stehen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, lief ein 21 Jahre alter Fußgänger jedoch weiter auf die Fahrbahn. Dort stieß das Taxi des 62-jährigen Fahrers frontal mit dem 21-Jährigen zusammen. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

