Tausende zu „Klassik am Odeonsplatz“ in München erwartet

Klassik am Odeonsplatz - Klassik unterm Sternenhimmel - Foto: Sven Hoppe/dpa

Orchesterklänge unter freiem Himmel: Am Wochenende ist wieder Zeit für das Musikspektakel „Klassik am Odeonsplatz“.

Tausende Zuschauer werden an diesem Wochenende wieder zu dem Open-Air-Spektakel „Klassik am Odeonsplatz“ in der Münchner Innenstadt erwartet. Unter freiem Himmel spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit seinem Chefdirigenten Simon Rattle heute (20.00 Uhr) Passagen aus Richard Wagners „Walküre“ - und Johannes Brahms. Als Solisten sind die Sopranistin Anja Kampe und Bariton Michael Volle dabei.

Am Samstag sind die Münchner Philharmoniker mit ihrem künftigen Chefdirigenten Lahav Shani an der Reihe. Gemeinsam mit Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter präsentieren sie unter anderem Filmmusik von John Williams.

„Der Odeonsplatz reizt mich, weil wir bei den Philharmonikern einen wunderbaren neuen Chef haben und es so etwas wie sein Einstandskonzert ist. Außerdem haben Open-Air-Events immer wieder auch dieses tradierte Konzertpublikum aufgebrochen. Es gibt da ein sehr viel gemischteres Publikum“, sagte die 61-jährige Mutter der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich liebe ein Publikum, das sich nicht geniert, auch mal zum falschen Zeitpunkt zu applaudieren – nach einem Satz zum Beispiel - und das sich traut, seiner Freude mal Platz zu schaffen und eine Stimme zu geben, weil ich weiß, wie sehr das wiederum die Künstler auch freut“, sagte Mutter. „Das Publikum ist in einer sehr positiven Festlaune. Dieses Fröhlich-Offene schätze ich.“

Insgesamt sei es wichtig, Schwellenängste abzubauen, betont die Violinistin: „Ich glaube, dass die Schwierigkeit, die klassische Musik mehr und mehr hat, in unserem Mangel an Umgang mit ihr liegt. Sie ist einfach fremd für die meisten von uns. Für viele existiert klassische Musik schlicht nicht.“

8000 Menschen haben bei „Klassik am Odeonsplatz“ pro Abend Platz. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung, die seit dem Jahr 2000 immer an einem Juli-Wochenende stattfindet, stets ausverkauft.

© dpa-infocom, dpa:240712-930-171457/1