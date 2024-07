Tausende Trachtler bei Gaufestzug in Aschau

Die Gemeinde Aschau im Chiemgau steht ganz im Zeichen des Brauchtums. Tausende Trachtler treffen sich zum Gaufest. Auch hochrangige Gäste sind dabei.

Farbenfrohes Spektakel im Chiemgau: Rund 5.000 Trachtler haben am Sonntag in Aschau im Chiemgau ihr Gaufest gefeiert. In Ehrenkutschen fuhren Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Schirmherr Ludwig Freiherr von Cramer-Klett mit. An dem Festumzug am Fuße der Kampenwand unweit von Schloss Hohenaschau waren mehr als 40 Festwagen und 20 Musikkapellen beteiligt.

Der Trachtenverein „D´Griabinga Hohenaschau“ ist nach Angaben der Tourist Information Aschau der drittälteste Trachtenverein Bayerns und feiert in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen. Mit mehr als 540 erwachsenen Mitgliedern und 60 Kindern und Jugendlichen zählt der Trachtenverein den Angaben zufolge auch zu den mitgliederstärksten Trachtenvereinen im Freistaat.

Eine Besonderheit der Tracht bei den Männern ist der sogenannten Griabinga Stopselhut mit Spielhahnfeder. Er wurde nach Angaben der Touristiker vor 120 Jahren von Theodor Freiherr von Cramer-Klett für den Hohenaschauer Trachtenverein als unverwechselbares Merkmal eingeführt.

© dpa-infocom, dpa:240728-930-186887/1