Tausende Teilnehmer auf Pro-Palästina-Demo am Odeonsplatz

Rund 2500 Menschen sind nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in München zu einer propalästinensischen Kundgebung zusammengekommen. Die Demonstration begann am Odeonsplatz und verlief zunächst weitgehend friedlich, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Rund 200 Beamte waren im Einsatz.

Die Demonstranten forderten unter anderem einen Waffenstillstand im Nahostkonflikt. Die Kundgebung unter dem Namen „Stoppt den Krieg - Freiheit für Palästina“ wurde vom Münchner Zweig der Bewegung „Palästina spricht“ organisiert.

