Tausende gegen Rechtsextremismus - Demo in München

Einen Tag vor der Europawahl zieht es Tausende Menschen in München auf die Straße, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen.

Angesichts der Europawahl haben am Samstag in München Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Aufgerufen dazu hatte ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen in mehreren deutschen Städten, etwa auch in Stuttgart. In München waren etwa 10 000 Teilnehmer angemeldet, die Polizei zählte etwa 5000 und sprach zunächst von einer friedlichen Veranstaltung.

„Wir stehen ein für eine demokratische, offene und vielfältige Gesellschaft, für Frieden und Freiheit, Vielfalt und Menschenrechte, die Wahrung der Menschenwürde, wirtschaftliche Sicherheit und soziale Gerechtigkeit“, hieß es im Vorfeld. „All das greifen die AfD und andere Rechtsextreme an.“

Seit Monaten gehen Menschen bundesweit gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf Straße. Auslöser waren unter anderem Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter im vergangenen November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

Am 21. Januar hatten in München mehr als 100.000 Menschen demonstriert. Die Veranstaltung musste wegen Überfüllung abgebrochen werden.

