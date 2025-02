Tausende demonstrieren in Bayern gegen Einfluss von rechts

Die Geschehnisse im Bundestag, als die in Teilen rechtsextreme AfD mit der Union für eine schärfere Migrationspolitik stimmte, hat Tausende Menschen in Bayern auf die Straße geholt.

Nachdem bereits am Donnerstag Tausende Menschen in Bayern gegen den Einfluss rechtsextremer Parteien demonstriert hatten, sind auch heute wieder mehrere Tausend Demonstranten auf den Straßen Bayerns unterwegs gewesen. Allein in Würzburg nahmen nach Angaben der örtlichen Polizei etwa 3.800 Menschen an einem „Singen gegen Rechts“ teil. Der Zug habe sich durch die gesamte Innenstadt Würzburgs gezogen, sagte eine Polizeisprecherin.

Weitere Demonstrationen wurden am Nachmittag etwa in Augsburg, Passau und Kempten erwartet. Am Donnerstag waren nach Polizeiangaben rund 7.000 Menschen in München vor die Parteizentrale der CSU gezogen, um ihrem Unmut über die Haltung der Bundestagsfraktion der Partei Luft zu machen.

Gemeinsam mit der AfD sowie Abgeordneten von CDU, FDP und BSW hatten die CSU-Parlamentarier einem Entschließungsantrag der CDU zugestimmt, in dem eine schärfere Migrationspolitik gefordert wurde. In der Abstimmung zu einem Gesetzesentwurf, der am Freitag behandelt wurde, stimmte die CSU-Landesgruppe erneut geschlossen mit der AfD für den Entwurf. Das Gesetz scheiterte jedoch am Widerstand einzelner Abgeordneter unter anderem von FDP und CDU.

