Tatvorwurf in München: Versuchter Mord in 36 Fällen

Auto in München in Menschengruppe gefahren - Mindestens 36 Menschen wurden verletzt. - Foto: Matthias Balk/dpa

Nach der Fahrt eines Autos in eine Gruppe Demonstranten in München ist noch vieles unklar. Der Täter soll nun vor den Haftrichter kommen.

Nach dem Anschlag von München soll der Täter am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Das sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann in München. Der Vorwurf laute versuchter Mord in derzeit 36 Fällen, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, erläuterte sie.

Nach Angaben der Polizei waren bei der Tat am Donnerstag 36 Menschen verletzt worden, einige schwer. Den Beamten zufolge war der Täter, ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, in das Ende eines Demonstrationszugs gefahren. Die Polizei nahm ihn fest.

