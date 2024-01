Tatverdächtiger nach Banküberfall festgenommen

Beamte haben in Oberfranken einen flüchtigen Tatverdächtigen festgenommen, der eine Bank überfallen haben soll. Der 21-Jährige soll am Freitag einem Richter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit.

Demnach habe der Mann am Donnerstagmorgen eine Bankfiliale in Kirchenlamitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) betreten und mit einer Schusswaffe Bargeld gefordert. Nachdem er den Angaben zufolge einen dreistelligen Betrag bekommen hatte, flüchtete er. Beamte spürten den 21-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später auf und nahmen ihn fest. Bei der Tatwaffe habe es sich laut Polizei um eine Softair-Pistole gehandelt.

© dpa-infocom, dpa:240104-99-492685/2