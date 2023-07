Tanz im Morgengrauen: Kocherlball im Englischen Garten

Kocherlball - Tanzlehrende tanzen beim traditionellen Kocherlball am Chinesischen Turm auf der Bühne. - Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Das Wetter sollte passen, die Vorhersage ist gut: Am Sonntag können die Fans des historischen Münchner Kocherlballs im Englischen Garten wieder in aller Herrgottsfrüh in den Tag tanzen.

Die ersten kommen gewöhnlich, wenn es noch dunkel ist: In München werden am Sonntag wieder Frühaufsteher zum historischen Kocherlball erwartet. Ab 06.00 wird am Chinesischen Turm im Englischen Garten zu bayerischen Tänzen aufgespielt.

An die 10.000 Besucher - viele in Tracht, manche auch in historischen Uniformen und Gewändern - wirbelten im vergangenen Jahr beim ersten Kocherlball nach der Pandemie bei Walzer, Polka, Zwiefachen und Landler um den Turm. Zwei Mal - 2020 und 2021 - war der Ball wegen der Pandemie ausgefallen.

Das Tanzmeisterpaar Katharina Maier und Markus Kaindl sorgen auch dieses Jahr dafür, dass niemand aus dem Takt kommt. Aufgespielt wird heuer vom Niederbayerischen Musikantenstammtisch und dem Rengschburga Musikantenstammtisch, die frei und meist ganz ohne Noten aufspielen.

Der Ball geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Damals trafen sich bei schönem Wetter im Sommer die sogenannten Kocherl - die Hausbediensteten - am Sonntag frühmorgens im Englischen Garten zum Tanz. Zur 200-Jahr-Feier des Englischen Gartens im Jahr 1989 wurde der Brauch wiederbelebt. Seitdem hat sich der Ball am dritten Sonntag im Juli zu einem Kultereignis entwickelt.

