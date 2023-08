Tankstelle in München nach Gasaustritt gesperrt

Blaulicht - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Wegen eines Austritts von Flüssiggas hat die Feuerwehr das Gelände einer Tankstelle in München zwischenzeitlich gesperrt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, wurde bei dem Vorfall am Donnerstag niemand verletzt. Ein technischer Defekt war demnach die Ursache für das Leck an einer Verdichtungsanlage der Tankstelle.

Die Stadtwerke sperrten daraufhin den Hauptgasanschluss ab, so dass die Sperrung des Tankstellen-Geländes und einer Fahrspur des angrenzenden Georg-Brauchle-Rings aufgehoben werden konnte.

