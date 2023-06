Tanklastzug fängt nach Unfall Feuer: Ein Mensch stirbt

Feuerwehr - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach einem Unfall in München mit einem brennenden Tanklastzug ist nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ein Mensch gestorben. Der Unfall mit zwei Lastwagen am stark befahrenen Mittleren Ring sei gegen 7.30 Uhr am Freitag gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei Fahrzeuge hätten Feuer gefangen. Der Brand wurde nach Angaben der Feuerwehr etwa eineinhalb Stunden später gelöscht.

Ein mit Kies beladener Lastwagen war nach Angaben der Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Tanklaster zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge hätten Feuer gefangen. Der Fahrer des Tanklasters konnte sich laut einem Polizeisprecher retten. Der Mensch im anderen Lastwagen starb.

Die Landshuter Allee sollte vor allem Richtung Süden noch bis in den Nachmittag gesperrt sein. Die Feuerwehr könne die Fahrzeuge erst nach der Spurenaufnahme bergen. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

