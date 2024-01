Tanken in Wasserburg: Diese Tankstellen sind aktuell bei Diesel und Super am billigsten

Tank fast leer? Hier erfahren Sie, an welcher Tankstelle in Wasserburg Benzin und Diesel gerade am günstigsten sind. − Foto: Canva

Rund 25 Kilometer vom Ufer des Chiemsees entfernt liegt Wasserburg. In der Stadt im Landkreis Rosenheim gibt es mehrere Tankstellen - mit ganz unterschiedlichen Preisen. Wir zeigen Ihnen, welche am günstigsten sind.



Denn: Nur selten gibt es „die eine Tankstelle“, die immer günstiger ist als alle anderen in der Stadt. Damit sie nicht den Überblick verlieren, wo Sie gerade am besten tanken sollten, liefern wir Ihnen im Video immer die neuesten Preise an der Zapfsäule – ständig aktualisiert.



Super E5, Super E10 und Diesel: Schon eine paar Cent Ersparnis pro Liter machen am Ende des Jahres viel Geld aus. Vor allem bei Pendlern, die jeden Tag eine lange Strecke in die Arbeit zurücklegen müssen. Also verfolgen Sie die Übersicht der Preise im Video.

− hef











Wir bieten Ihnen noch mehr Service: Alle Neuigkeiten auf der Straße wie Unfälle, Staus und sonstige Verkehrsmeldungen, lesen Sie auf unserer Sonderseite.



Mehr zum Thema Auto lesen Sie hier: Alles zu Auto und Technik.