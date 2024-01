Tanken in Burghausen: Hier sind Diesel, Super E5 und Super E10 am billigsten

Dieser, Super E5 und Super E10 schwanken preislich von Tankstelle zu Tankstelle. Auch im oberbayerischen Burghausen im Landkreis Altötting. Im Video helfen wir Ihnen, immer als Erster zu erfahren, wo der Preis an der Zapfsäule gerade besonders niedrig ist.



In der heimlichen Hauptstadt des oberbayerischen Chemiedreiecks sind viele Tausend Arbeiter beschäftigt. Im Video erfahren Sie, wo Sie auf dem Weg zur Arbeit oder danach am billigsten in Burghausen tanken. Ein kurzer Blick reicht aus, um so Geld zu sparen.



Lohnt sich ein Umweg zu einer anderen Tankstelle oder fahre ich doch lieber zu der, die eh auf dem Weg liegt? Prüfen Sie die Preise und vergleichen die Burghausener Tankstellen miteinander. Der Literpreis für Super E5, Super E10 und Diesel wird fortlaufend aktualisiert.

− hef











