Tal in Miesbach nach Unwetter nicht per Auto erreichbar

Hochwasser in Flintsbach - Fahrzeuge stehen vor einer überfluteten Straße im Landkreis Rosenheim. In Bayern herrscht nach heftigen Regenfällen vielerorts weiter Land unter. Zehntausende Helfer sind seit Tagen im Einsatz. - Foto: Uwe Lein/dpa

Nach heftigem Starkregen und Überschwemmungen ist ein Tal im oberbayerischen Landkreis Miesbach seit Montagabend nicht per Auto erreichbar. Beide Hauptstraßen in das Leitzachtal seien derzeit gesperrt, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Betroffen ist demnach vor allem der Ortsteil Hundham der Gemeinde Fischbachau. Eine Staatsstraße sei auf einer Länge von etwa 100 Metern stark von Hochwasser beschädigt worden. Ziel sei, dass die Straße bis zum Nachmittag zumindest halbseitig befahrbar ist.

Insgesamt habe sich die Lage im Landkreis am Dienstag aber wie auch im Nachbarlandkreis Rosenheim entspannt, teilte das Landratsamt mit. Vereinzelt würden noch Keller ausgepumpt und Schäden beseitigt. Infolge des Starkregens und der Überschwemmungen waren den Angaben zufolge am Montagabend mehr als 180 Unwetter-Einsätze im Landkreis gemeldet worden.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-271608/3