Tagebuchstreit bei «Cum-Ex»: Urteil wohl in einigen Wochen

Bundesgerichtshof - Ein Hinweisschild mit dem Bundesadler steht vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. - Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Im Streit um die Veröffentlichung aus Tagebüchern im Zusammenhang mit dem «Cum-Ex»-Skandal ist nun der Bundesgerichtshof am Zug. Bei der mündlichen Verhandlung am Dienstag in Karlsruhe prüften die obersten deutschen Zivilrichter, inwieweit Medien wörtlich aus Tagebüchern eines Miteigentümers der in den Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank zitieren durften.

Der Banker Christian Olearius hatte die «Süddeutsche Zeitung» verklagt, die im September 2020 auf ihrer Internetseite einen Bericht mit Zitaten aus den Tagebüchern veröffentlicht hatte. Olearius sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt, klagte auf Unterlassung und hatte damit vor dem Landgericht und dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg Erfolg. Dagegen hat die «Süddeutsche Zeitung» Revision beim BGH eingelegt (VI ZR 116/22). Der BGH will sein Urteil voraussichtlich erst in einigen Wochen sprechen.

Die Tagebücher waren im März 2018 bei einer Durchsuchung der Privaträume von Olearius beschlagnahmt worden. Durch die Aufzeichnungen waren Treffen des damaligen Hamburger Bürgermeisters und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) 2016 und 2017 mit dem Bankier bekannt geworden.

© dpa-infocom, dpa:230508-99-610482/4