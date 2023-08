Tag nach Supercup: Bayern und RB testen ohne Öffentlichkeit

Bayern München - RB Leipzig - Münchens Jamal Musiala (l) in Aktion gegen Leipzigs Daniel Olmo Carvajal (M) und Münchens Leroy Sane (r). - Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Meister FC Bayern München und DFB-Pokalsieger RB Leipzig spielen noch vor dem Bundesliga-Start am 18. August gleich zweimal gegeneinander. Nach dem Supercup am 12. August (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) in der Allianz-Arena ist für den 13. August ein zweites, geheimes Treffen auf dem Bayern-Campus geplant. Entsprechende dpa-Informationen decken sich mit denen der «Bild»-Zeitung, die zuerst berichtete.

Die zweite Partie wird ohne jede Öffentlichkeit ausgetragen, auch Medien sind nicht zugelassen. Die Trainer beider Teams, Thomas Tuchel und Marco Rose, wollen vor dem Auftakt in der Fußball-Bundesliga noch weitere Erkenntnisse über ihre Spieler sammeln und jenen eine Einsatzchance geben, die im Supercup nicht oder nur kurz gespielt haben.

