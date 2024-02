Tag der offenen Studios: Privatsender laden Hörer ein

Zum 40. Geburtstag des privaten Rundfunks laden mehr als 30 TV- und Radiosender in Bayern ihr Publikum ein. Der Tag der offenen Studios soll am 9. März, einem Samstag, stattfinden. „40 Jahre on air – die private Rundfunkbranche in Bayern ist aus dem dualen Rundfunksystem in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Sie steht für eine lokale Vielfalt, die ihresgleichen sucht“, sagte der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), Thorsten Schmiege. „Die Radio- und TV-Sender vor Ort sind ein Anker für das Publikum und schaffen mit ihren verlässlichen journalistischen Inhalten Vertrauen. Auch und gerade in einer Mediengesellschaft, die sich durch die Herausforderungen im Netz radikal verändert hat.“

Die Angebote reichen von Studioführungen bis zur Möglichkeit, selbst hinter dem Mikro zu stehen. Sender von ProSieben bis FrankenFernsehen und von Radio Primaton in Schweinfurt bis nach Ismaning zu Antenne Bayern beteiligen sich.

Die BLM ist als eine von 14 Landesmedienanstalten in Deutschland zuständig für die Aufsicht und Organisation der privaten Radio- und TV-Programme. Am 8. März lädt die Anstalt zudem zu einem Festakt anlässlich des Jubiläums ein, angekündigt ist neben anderen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

