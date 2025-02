Täter nach Messerangriff in Wohngebiet weiter flüchtig

Ein Unbekannter sticht einen Mann auf der Straße nieder. Noch fragen sich die Ermittler: Wer ist der Täter und was war sein Motiv?

Nach den Messerstichen auf einen 40-Jährigen in Mittelfranken ist der Täter weiterhin auf der Flucht. Ein Verdächtiger sei bisher nicht gefasst, sagte ein Polizeisprecher.

Der Unbekannte hatte das Opfer am Donnerstagmorgen auf der Straße in einem Wohngebiet in Heilsbronn niedergestochen. Dieses schwebt laut Polizei inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Großangelegte Fahndung

Der Täter ergriff nach der Messerattacke die Flucht. Die Polizei konnte diesen trotz großangelegter Fahndung mit zahlreichen Kräften und einen Hubschrauber nicht ausfindig machen. Die Kriminalpolizei will nun eine Sonderkommission gründen, um den Fall zu klären.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich Angreifer und Opfer kannten. Hinweise auf eine Amok- oder Terrortat gebe es demnach nicht.

