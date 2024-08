Täglicher Besuch bei der Oma: 25-Jähriger nutzt Gastfreundschaft in Altersheim aus

Die Gastfreundschaft in einem Altersheim hat ein Mann in Bayern überstrapaziert. − Foto: Pixabay

Ein junger Mann hat die Gastfreundschaft einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Mittelfranken wohl überstrapaziert: Der 25-Jährige habe nicht nur täglich seine Oma besucht, sondern sich nach Aussage einer Mitarbeiterin schon fast häuslich dort eingerichtet, sagte ein Sprecher der Polizei.









Als eine Angestellte des Heims in Wassertrüdingen (Kreis Ansbach) ihn am Freitag zum Gehen aufforderte, soll er die Frau laut Polizei verbal bedroht haben.



Nach Angaben der Mitarbeiter soll der Mann unter anderem mit dem Handy seiner Oma das kostenlose WLAN der Einrichtung genutzt haben. Bei seinen täglichen Besuchen soll er zudem eigenes Essen mitgebracht und es in den Räumen der Einrichtung gegessen haben. Die Polizei ermittle nun wegen Hausfriedensbruchs und Bedrohung.

− dpa