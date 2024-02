Symbole zur Erinnerung an Nawalny in Nürnberg entwendet

In Nürnberg haben Unbekannte Symbole zur Erinnerung an den gestorbenen Kremlkritiker Alexej Nawalny entwendet. Zuvor hatten Menschen nach dem Tod Nawalnys an einem Platz in der Innenstadt Bilder des Verstorbenen, Plakate und eine Anti-Kriegs-Flagge niedergelegt, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nacht von Sonntag auf Montag seien diese entwendet worden. Das Staatsschutzkommissariat ermittelt wegen Diebstahls. Der materielle Schaden beträgt demnach rund 100 Euro.

Alexej Nawalny ist in einem Straflager in der sibirischen Arktisregion Jamal ums Leben gekommen. Der durch wiederholte Einzelhaft geschwächte Politiker soll am Freitag bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Nawalny war zum Zeitpunkt des Todes 47 Jahre alt. Nawalnys Team wirft dem russischen Machtapparat Mord vor.

