Sydney Lohmann trainiert wieder bei DFB-Frauen

Sydney Lohmann ist in den vergangenen Jahren öfter von Verletzungen geplagt gewesen. Für Olympia meldet sie sich rechtzeitig zurück.

Mit Rückkehrerin Sydney Lohmann haben die deutschen Olympia-Fußballerinnen ihre erste Trainingseinheit in Marseille bestritten. Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom FC Bayern hatte zuletzt bei den EM-Qualifikationsspielen in Island (0:3) und gegen Österreich (4:0) gefehlt, weil sie bei ihrem Klub muskuläre Probleme auskurierte. Sie war erst am Samstag wieder zum Nationalteam gestoßen.

Bundestrainer Horst Hrubesch versammelte im kleinen Rugby-Stadion Roger Couderc alle 18 Akteurinnen plus die vier auf Abruf nominierten Felicitas Rauch (North Carolina Courage/USA), Nicole Anyomi, Pia-Sophie Wolter und Stina Johannes (alle Eintracht Frankfurt).

Die künftige Münchnerin Lena Oberdorf, deren Ausfall ein herber Verlust für die Olympia-Auswahl ist, wurde inzwischen nach ihrer Kreuzband- und Innenbandverletzung am Knie operiert.

Popp und Hegering auf dem Platz

Auch Kapitänin Alexandra Popp und Abwehrchefin Marina Hegering (beide VfL Wolfsburg) machten wie zuletzt in Frankfurt/Main die Übungseinheit mit. Sie waren davor nur im Aufbautraining, weil Popp eine Fußreizung und Hegering eine Wadenblessur hatte. Bei Lohmann und Hegering soll es nach DFB-Angaben noch eine individuelle Belastungssteuerung geben.

Die DFB-Frauen treffen im ersten Vorrundenspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) auf Australien. Zweiter Gegner ist drei Tage später ebenfalls in Marseille Rekordweltmeister USA. Am 31. Juli geht es in Saint-Étienne gegen Sambia.

© dpa-infocom, dpa:240722-930-180580/2