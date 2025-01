„Superheld“ Markus Söder warnt vor den Gefahren von Künstlicher Intelligenz

Bayerns Ministerpräsident ist ein Influencer. 660.000 Follower hat er allein auf der Social Media-Plattform Instagram - von den übrigen Plattformen ganz zu schweigen. Immer wieder sorgt Markus Söder mit seinen Posts dort auch für Schlagzeilen in den Medien. So auch jetzt wieder.





Denn, wenn sich Bayerns Ministerpräsident als Superheld auf einem Bild präsentiert, sorgt das für Diskussionen. Mit blau-rotem Brustpanzer strahlt Söder offenbar in die scheinbare Kamera - und schreibt dazu: „Söder trifft Ironman. Gibt es etwa einen neuen Avenger?“











Schein statt Sein





Doch, wie der Ministerpräsident auch gleich verrät, ist natürlich nichts so, wie es auf dem Bild scheint. Denn das vermeintliche Foto ist KI-gemacht, ein Auswuchs Künstlicher Intelligenz. „Aber sieht täuschend echt aus - oder was sagt ihr?“, fragt der prominente CSUler seine Follower. Und schreibt: „Daher immer gut aufpassen und genau hinschauen: Was hier lässig wirkt, kann anderswo bewusst zur Desinformation eingesetzt werden.“





Ein heldenhafter Bildpost





Innerhalb von nur einer Stunde wurde der heldenhafte Bildpost des bayerischen Ministerpräsidenten mehr als 5000 Mal mit einem Gefällt mir-Herzchen versehen. Die Kommentare - mehr als 270 - wurden allerdings limitiert. Nicht nur Lob und Anerkennung schlägt Söder da entgegen.







Reaktionen im Netz





„Mich würde wirklich interessieren, was Sie zu einem solchen Post veranlasst - Samstag Morgen um 7“, schreibt etwa einer. Ein weiterer ätzt: „Für Desinformationen brauchen Sie doch keine KI. Das bekommen Sie doch auch ohne hin.“ „Wie soll ich das meinem Therapeuten erklären?“, fragt einer. Und ein anderer findet: „Langsam wirds lächerlich“.



Doch auch Zustimmung ist zu finden in der Kommentarspalte unter dem Heldenbild: „Die Message dahinter ist wichtig und leider viel zu aktuell in der heutigen Zeit.“