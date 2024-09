Sturz nach Notbremsung - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer rast über die linke Spur der A96, als vor ihm ein Autofahrer überholen will. Eine Notbremsung bringt die Maschine des 31-Jährigen ins Schlittern.

Ein Motorradfahrer, der deutlich zu schnell auf der Autobahn 96 unterwegs war, ist nach einer Notbremsung gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 31-Jährige bei starkem Ausflugsverkehr nahe Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) auf der linken Spur gefahren. Die Beamten sprachen von „deutlich überhöhter, nicht an die örtlich vorliegenden Verkehrsverhältnisse angepasste“ Geschwindigkeit.

Ein Autofahrer habe die Geschwindigkeit des Motorradfahrers falsch eingeschätzt und vor ihm zum Überholen angesetzt. Der Biker habe stark abgebremst, sei dabei aber ins Schlittern geraten und von seiner Maschine gestürzt. Der Mann wurde nach Polizeiangaben rund 150 Meter weit geschleudert. Das Motorrad sei gegen das Heck des überholenden Autos geprallt und schließlich im Straßengraben gelandet. Der 31-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Er trug nach Angaben der Polizei nur teilweise Schutzausrüstung.

An dem Motorrad entstand Totalschaden und am Auto erheblicher Sachschaden. Gegen den Motorradfahrer werde nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die vor allem Auskunft zur Fahrweise des Motorradfahrers geben können.

