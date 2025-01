Sturz mit Bob - Rettungshubschrauber bringt Jungen in Klinik

Schnee im Bayerischen Wald - Die Verletzung des Jungen stellte sich laut der Polizei glücklicherweise als nicht so ernsthaft heraus, wie zunächst befürchtet. (Archivbild) - Foto: Armin Weigel/dpa

Der Spaß auf der Rodelpiste endete für einen Zwölfjährigen im Krankenhaus. Dieser hatte aber Glück im Unglück.

Ein Zwölfjähriger ist in Niederbayern nach einem Unfall auf einer Rodelpiste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gekommen. Dort stellte sich seine Verletzung glücklicherweise als weniger schwer heraus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Bub war demzufolge am Freitag auf einer Piste in Sankt Englmar (Landkreis Straubing-Bogen) mit seinem Lenkbob gestürzt. Ein anderes Mädchen fuhr mit ihrem Bob gegen ihn und traf ihn am Brustkorb. Dabei erlitt der Junge eine Prellung, wie sich später im Krankenhaus zeigte. Er konnte dieses nach der Behandlung wieder verlassen.

© dpa-infocom, dpa:250104-930-334681/1