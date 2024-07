Sturz bei Arber-Radmarathon: Zwei Männer verletzt – einer davon schwer

Schwerer Sturz beim Arber-Radmarathon am Sonntagmorgen. Das Foto zeigt eine Szene der Veranstaltung, hat mit den Unfällen nichts zu tun. − Foto: Tschannerl

Schwerer Sturz beim Arber-Radmarathon am Sonntagmorgen: Ein 47-jähriger Münchner stürzt bei der Abfahrt bei Falkenstein (Landkreis Cham), ein Mainburger (34) stürzt über ihn. Beide werden verletzt, der Münchner schwer.









Am Sonntagmorgen, um 7.25 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2146 kurz vor dem Ortseingang Falkenstein ein Verkehrsunfall von zwei Fahrradfahrern des Arber Radmarathons. Das teilt die Polizei Roding mit.



Ein 47-jähriger Teilnehmer aus München verbremste sich bergab mit seinem Fahrrad und kam dadurch zu Sturz. Ein nach ihm fahrender 34-jähriger Mann aus Mainburg (Landkreis Kelheim) konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stürzte über den anderen Fahrradfahrer.



Der 47-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Straubing und der 34-jährige Mann leicht verletzt mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Cham transportiert.





Siebe Unfälle beim Radmarathon





Insgesamt berichtet die Polizei von sieben Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit der Rad-Veranstaltung Demnach stürzten drei Fahrradfahrer alleinbeteiligt. „Die weiteren Unfälle sind auf individuelles Fehlverhalten der Fahrer zurückzuführen, wobei es hier zumeist zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Teilnehmer kam“, so die Polizei. Es wurden fünf Teilnehmer leicht und drei schwerer verletzt. Die Unfallzahlen sind laut Polizei auf dem Niveau der Vorjahre.



− nb