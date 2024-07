Sturz aus acht Metern Höhe - Mann tödlich verletzt

Ein 70-Jähriger will den Motor eines Gerätes in einem Dachstuhl wechseln und stürzt in die Tiefe. Dabei verletzt er sich schwer am Kopf.

Ein Mann ist vom Dachstuhl einer Scheune etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Der 70-Jährige wollte den Angaben der Polizei zufolge am Mittwoch auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Weigenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) den Motor eines Geräts wechseln. Dabei verlor er den Halt, stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Er starb noch vor Ort. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.

