Sturmtief „Zoltan“: Massive Einschränkungen bei der Bahn – Probleme auch auf den Straßen

Das Sturmtief „Zoltan“ sorgt im Bahnverkehr in Bayern für Ausfälle und Verspätungen. Die Deutsche Bahn warnt am Freitag vor ganztägigen witterungsbedingten Beeinträchtigungen. Auch auf den Straßen kommt es zu Einschränkungen.









Der Fernverkehr der Bahn sei besonders stark betroffen. Reisenden wird geraten, sich vor Fahrtantritt online über die möglichen Verbindungen zu informieren. Die Zugbindung sei für Freitag aufgehoben. Die DB verwies allerdings auch darauf, dass die Züge im Fernverkehr wegen der bevorstehenden Weihnachtstage bereits sehr stark ausgelastet seien.



Auf der Bahnstrecke zwischen Schirnding (Landkreis Wunsiedel) und Nürnberg prallte am Donnerstagabend ein Zug gegen einen Baum, der auf die Gleise gestürzt war. Auch im Landkreis Rosenheim kollidierte ein Zug mit einem Baum, der auf die Bahnstrecke gefallen war.





Sturmtief „Zoltan“: Zahlreiche Bäume in Bayern umgestürzt





Auf den Straßen kam es bayernweit wegen der starken Sturmböen und des Dauerregens zu Beeinträchtigungen und zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. Vor allem haben umgestürzte Bäume und abgerissene Äste für kleinere Schäden gesorgt.



In Niederbayern verzeichnet die Polizei rund 100 witterungsbedingte Einsätze, überwiegend wegen umgestürzter Bäume und umgefallener Baustellenabsicherungen. In der Oberpfalz rückten die Einsatzkräfte seit Donnerstagnachmittag zur insgesamt 118 aus.



Der ADAC erwartet zum Weihnachtswochenende zudem Staus auf vielen Autobahnen und den Routen in die Winterurlaubsorte der Alpenländer. Die meisten Staus dürfte es am Freitagnachmittag und auch noch am Samstagvormittag geben, prophezeite der Autoclub





